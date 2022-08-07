Минобороны РФ рассказало о ядерном терроризме на Запорожской АЭС

По словам Мизинцева, благодаря “грамотным и эффективным” действиям российских военных критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 во всем мире случилась из-за того, что коронавирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США.