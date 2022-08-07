Минобороны РФ рассказало о ядерном терроризме на Запорожской АЭС

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Минобороны РФ рассказало о ядерном терроризме на Запорожской АЭСВ чем обвинило Киев
Обстрел Киевом Запорожской атомной электростанции (АЭС), согласно международной конвенции, принятой резолюцией Генассамблеи ООН, является актом ядерного терроризма, заявило Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева.
В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм
Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ
По словам Мизинцева, благодаря “грамотным и эффективным” действиям российских военных критически важная инфраструктура АЭС не пострадала.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 во всем мире случилась из-за того, что коронавирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США.