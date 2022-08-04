Минобороны России обвинило Америку в создании пандемии COVID-19

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Минобороны России обвинило Америку в создании пандемии COVID-19И у них есть все основания так полагать
Шумиха вокруг пандемии коронавируса уже прошла, все более-менее идет своим чередом, однако начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 во всем мире случилась из-за того, что коронавирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США.
Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В 2019 году на базе американского института имени Хопкинса прошли учения "Event-2019“, там отрабатывались действия в эпидемию вируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку
Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
Ранее Минобороны России рассказало об особенностях отечественных "летающих танков", штурмовиков Су-25 “Грач”.
Источник:Брифинг Игоря Кириллова
Автор:Максим МногословныйТеги:
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