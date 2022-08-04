Минобороны России обвинило Америку в создании пандемии COVID-19

И у них есть все основания так полагать

Шумиха вокруг пандемии коронавируса уже прошла, все более-менее идет своим чередом, однако начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 во всем мире случилась из-за того, что коронавирус был выращен искусственно, и в этом виновато ведомство США.