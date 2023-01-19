Минобороны Тайваня сообщило о приближении китайских военных самолетов и кораблей

По данным ведомства, четыре китайских самолета вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) государства.

Отмечается, что на этом фоне были подняты по тревоге вооруженные силы Тайваня, также были развернуты зенитно-ракетные комплексы (ЗРК).

Еще неделю назад Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США отмечают активное передвижение китайских военных судов вокруг Тайваня: "Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения", - рассказал глава Пентагона журналистам по итогам встречи "2+2" глав МИД и минобороны Штатов и Японии.