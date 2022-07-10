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Минобороны Украины оценило израильский "Железный Купол" против российских ракет

Против них они “бесполезны”
Ранее посол Украины в Израиле заявлял, что Киев хочет купить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол". И вот на днях Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о “бесполезности” этой системы против российских крылатых и баллистических ракет.
Минобороны Украины оценило израильский "Железный Купол" против российских ракет

Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает

Алексей Резников
Министр обороны Украины

Ранее в США объяснили, почему Израиль не стал вооружать Украину системой «Железной купол».

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