Минобороны Украины оценило израильский "Железный Купол" против российских ракет

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Минобороны Украины оценило израильский "Железный Купол" против российских ракетПротив них они “бесполезны”
Ранее посол Украины в Израиле заявлял, что Киев хочет купить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол". И вот на днях Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о “бесполезности” этой системы против российских крылатых и баллистических ракет.
Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100%. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает
Алексей Резников
Министр обороны Украины