Минобороны Украины оценило российскую систему радиоэлектронной борьбы

Резников рассказал, что российские вооруженные силы постоянно разрабатывают способы противодействия западным военным технологиям, причем Киев постоянно информирует Запад. Однако каждый раз, когда внедряется новое усовершенствование, российские военные изобретают другую контрмеру. Он сравнил это с вечным качанием маятника.

Ранее, кстати говоря, стало известно, что в России разработали антидроновое ружье, выполненное в форме РПГ. Он подавляет беспилотники на дистанции до полутора километров.