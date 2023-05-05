Минобороны Великобритании рассказало о перепродаже поставляемого Украине оружия

Хотя такие инциденты редки, заместитель главы министерства Джеймс Хиппи заявил, что были установлены «надежные процедуры контроля» для предотвращения подобных случаев в будущем.

Интересно также, сколько всего оружия, которое было перепродано на черном рынке, предназначалось для контрнаступления украинских войск, о котором идут слухи уже не первый месяц. И если, кстати, у вас остались вопросы об этом контрнаступлении, милости просим в наш материал, он должен на них ответить. А если нет, то комментарии для вас всегда открыты.

Главное – быть готовым к любому исходу.