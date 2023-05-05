Минобороны Великобритании рассказало о перепродаже поставляемого Украине оружия

17:25, 05 мая 2023
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Минобороны Великобритании рассказало о перепродаже поставляемого Украине оружияНо уже приняты меры
Министерство обороны Великобритании признало, что некоторое оружие, поставленное Украине, было перепродано еще до того, как попало на линию фронта.
Хотя такие инциденты редки, заместитель главы министерства Джеймс Хиппи заявил, что были установлены «надежные процедуры контроля» для предотвращения подобных случаев в будущем.
Интересно также, сколько всего оружия, которое было перепродано на черном рынке, предназначалось для контрнаступления украинских войск, о котором идут слухи уже не первый месяц. И если, кстати, у вас остались вопросы об этом контрнаступлении, милости просим в наш материал, он должен на них ответить. А если нет, то комментарии для вас всегда открыты.
Главное – быть готовым к любому исходу.