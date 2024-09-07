Миссия Polaris Dawn SpaceX доставит людей в опасные радиационные пояса Земли

В ходе миссии, старт которой ожидается в ближайшее время, экипаж достигнет рекордной высоты в 1400 км — больше, чем у всех предыдущих кораблей Dragon. На этой высокой орбите они пройдут через радиационные пояса Ван Аллена, где будут изучать влияние космической радиации на здоровье человека, что является ключевым вопросом для будущих полетов на Марс.

Два астронавта также выйдут из корабля для первого частного выхода в открытый космос. Новые скафандры SpaceX, предназначенные для «внекорабельной деятельности», будут подвергнуты окончательному испытанию.