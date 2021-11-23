МКС рекордно сблизится с фрагментом ракеты Илона Маска

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МКС рекордно сблизится с фрагментом ракеты Илона МаскаНо пострадать не должна
Российская государственная корпорация «Роскосмос» сообщила, что 25 ноября 2021 года с Международной космической станцией (МКС) сблизится фрагмент американской ракеты-носителя Falcon 9, запущенной в 2019 году.
Информацией поделился Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш. По их данным, сближение произойдёт 25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени.
Между станцией и куском ракеты будет установлено минимальное расстояние в 5,5 километра. Уточняется, что ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Экипаж МКС сейчас работает в обычном режиме.
Ракету Falcon 9 построила компания SpaceX, основанная Илоном Маском. Первая ступень этой ракеты-носителя может быть повторно использована.
Источник: Роскосмос