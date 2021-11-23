МКС рекордно сблизится с фрагментом ракеты Илона Маска

Информацией поделился Главный информационно-аналитический центр Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш. По их данным, сближение произойдёт 25 ноября 2021 года в 07:18 по московскому времени.

Между станцией и куском ракеты будет установлено минимальное расстояние в 5,5 километра. Уточняется, что ситуация находится под контролем Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС. Экипаж МКС сейчас работает в обычном режиме.

Ракету Falcon 9 построила компания SpaceX, основанная Илоном Маском. Первая ступень этой ракеты-носителя может быть повторно использована.