Мобильные амбиции Starlink «поубавили»: США отклонили запрос на частоты

SpaceX хотела получить разрешение на использование до 7500 спутников нового поколения Starlink в диапазонах 1,6 ГГц, 2 ГГц и 2,4 ГГц. Эти дополнительные частоты позволили бы значительно увеличить емкость мобильных услуг Starlink в США и во всем мире.

FCC сочла заявку SpaceX «неприемлемой для подачи» из-за потенциального вмешательства в существующие виды использования этих диапазонов:

Существующие спутниковые операторы Dish Network и Globalstar выразили обеспокоенность по поводу потенциальных помех от предлагаемого сервиса Starlink. SpaceX утверждала, что они могут смягчить помехи с помощью технических решений, но FCC сочла это недостаточным.

Более широкие амбиции SpaceX в области мобильного интернета приостановлены до тех пор, пока FCC не завершит процесс принятия новых правил. От результатов будет зависеть, сможет ли SpaceX использовать запрашиваемые полосы спектра и каким образом.