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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 18:03
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Мобильные амбиции Starlink «поубавили»: США отклонили запрос на частоты

Но не все потеряно
План компании SpaceX по предоставлению мобильного интернета через спутниковую сеть Starlink терпит неудачу. Федеральная комиссия по связи США (FCC) отклонила заявку SpaceX на использование определенных диапазонов частот для этих целей.

SpaceX хотела получить разрешение на использование до 7500 спутников нового поколения Starlink в диапазонах 1,6 ГГц, 2 ГГц и 2,4 ГГц. Эти дополнительные частоты позволили бы значительно увеличить емкость мобильных услуг Starlink в США и во всем мире.

FCC сочла заявку SpaceX «неприемлемой для подачи» из-за потенциального вмешательства в существующие виды использования этих диапазонов:

Существующие спутниковые операторы Dish Network и Globalstar выразили обеспокоенность по поводу потенциальных помех от предлагаемого сервиса Starlink. SpaceX утверждала, что они могут смягчить помехи с помощью технических решений, но FCC сочла это недостаточным.

Более широкие амбиции SpaceX в области мобильного интернета приостановлены до тех пор, пока FCC не завершит процесс принятия новых правил. От результатов будет зависеть, сможет ли SpaceX использовать запрашиваемые полосы спектра и каким образом.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#спутник
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#смартфон
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#SpaceX