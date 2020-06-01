Мошенники в России начали активно подделывать сайты известных служб доставки

По словам ведущего аналитика Infosecurity a Softline Company, каждый день в российском сегменте интернета появляется примерно 20 новых фишинговых сайтов, имитирующих популярные службы доставки товаров. На данный момент, например, насчитывается около 106 доменов с сочетанием букв cdek (как у службы доставки СДЭК). Годом назад таких сайтов было шесть.

Кроме того, выросло число сайтов, имитирующих «Почту России», Boxberry и ПЭК. У двух последних год назад подделок вообще не было.

Чаще всего мошенники действуют по следующей схеме: выставляют на продажу дорогие товары с большой скидкой и предлагают покупателям оформить доставку. На этом моменте злоумышленники отправляют ссылку на фишинговый сайт службы доставки. Там покупатель оплачивает товар, но в итоге не получает его.