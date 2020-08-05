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Мошенники в России создали десятки поддельных сайтов доставок еды
Их почти не отличить от настоящих
Газета «Коммерсант» рассказала, что пандемия спровоцировала появление ложных сайтов служб доставки еды и электроники. Компании стараются быстро блокировать такие ресурсы, но им не всегда это удаётся.
По информации журналистов, мошенники в России создали десятки поддельных сайтов доставок еды. За последние четыре месяца у Delivery Club появилось 56 клонов, у «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды» — 30 клонов. Кроме того, мошенники копируют сайты «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрёстка». Ещё эксперты нашли поддельные сайты интернет-магазинов Samsung и онлайн-гипермаркета электроники «Ситилинк».
На мошеннических сайтах есть даже каталоги с сотнями позиций, они в целом очень похожи на оригинальные. Однако такие ресурсы опасны. На поддельном Delivery Club, например, после ввода данных карты требуется ввести код из СМС. Это может значить, что «кто-то привязывает свой номер к вашему мобильному банку».