Можно ли компенсировать спортом плохое питание

Исследователи изучили независимое и совместное влияние диеты и физической активности на смертность от всех причин, а также на развитие сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Под хорошим питанием имелось в виду такое, которое включало не менее пяти порций фруктов и овощей каждый день, две порции рыбы в неделю и сниженное потребление красного мяса, особенно высокой степени переработки. Плохое питание — то, что не соответствует этому.

Оказалось, что у тех, у кого был высокий уровень физической активности и качественное питание, риск смертности был снижен на 17% от всех причин, на 19% от сердечно-сосудистых заболеваний и на 27% от некоторых видов рака.

«Некоторые люди могут думать, что они могут компенсировать последствия неправильного питания частыми упражнениями или компенсировать последствия низкой физической активности высококачественным питанием, но данные показывают, что, к сожалению, это не так», — отметили учёные. По их словам, работает всё только в совокупности.