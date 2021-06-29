МТС позволит посещать фитнес-клубы без покупки абонемента

Наука и технологии
Сегодня в 13:06
МТС позволит посещать фитнес-клубы без покупки абонементаМожно будет просто прийти и оплатить время разовой тренировки
МТС выпустила приложение GoGym, благодаря которому можно посещать фитнес-клубы и спортзалы без покупки абонемента. Тренировка будет оплачиваться поминутно.
Минута тренировки без тренера обойдётся в 3 рубля, а групповое занятие будет стоить от 400 рублей. Отмечается, что GoGym — первое приложение для оплаты фитнеса, входящее в крупные российские экосистемы.
Пока МТС работает в основном с фитнес-клубами в Москве и Подмосковье, но планирует расшириться и зайти в регионы. Сейчас уже есть партнёрство с сетью Alex Fitness в Петербурге, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже — всего в 20 городах.
МТС выгоден запуск сервиса. Компания получает около 27% от платы за фитнес-услуги. В будущем GoGym будет интегрирован с другими сервисами экосистемы МТС.