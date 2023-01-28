МТС создаст свой "виртуальный мир", так называемую метавселенную

МТС создаст свой "виртуальный мир", так называемую метавселеннуюПосмотрим к чему это приведет
МТС инвестирует 100 млн долларов в создание собственной метавселенной, сообщает “Коммерсантъ”. Компания планирует продвигать в этом виртуальном пространстве свои цифровые продукты, а также продукты партнеров. Не останется в стороне и предоставление услуг пользователям
Фото: Unsplash
Разработкой метавселенной МТС будут заниматься стартапы, участвующие в программе 5G-инкубации (запущена около года назад) и абсолютно новые разработчики.
Ожидается, что метавселенная МТС будет поддерживать все устройства виртуальной и дополненной реальности, а ее запуск рассчитан на этот год.
Как объяснил оператор изданию: “клиент сможет получать любые услуги в метавселенной — от смены тарифного плана до подписки на книжный сервис "Строки" или онлайн-кинотеатр Kion”.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила МТС в незаконном повышении цен на тарифы. Однако после этого оператор оспорил это, подав иск против ФАС.