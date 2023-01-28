МТС создаст свой "виртуальный мир", так называемую метавселенную

Разработкой метавселенной МТС будут заниматься стартапы, участвующие в программе 5G-инкубации (запущена около года назад) и абсолютно новые разработчики.

Ожидается, что метавселенная МТС будет поддерживать все устройства виртуальной и дополненной реальности, а ее запуск рассчитан на этот год.

Как объяснил оператор изданию: “клиент сможет получать любые услуги в метавселенной — от смены тарифного плана до подписки на книжный сервис "Строки" или онлайн-кинотеатр Kion”.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обвинила МТС в незаконном повышении цен на тарифы. Однако после этого оператор оспорил это, подав иск против ФАС.