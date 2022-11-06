На борту российской орбитальной станции будут готовиться к межпланетным перелетам

На борту российской орбитальной станции будут готовиться к межпланетным перелетамКогда уже начнется продажа билетов на Марс?
Биомедицинские исследования на борту перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будут сосредоточены на межпланетных полетах, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук Олега Орлова.
“Научная программа медико-биологических исследований на борту РОС, видимо, будет также с определенным акцентом на межпланетный аспект”, - заявил Орлов в интервью журналу "Русский космос".
Но это потребует постоянного присутствия экипажа на орбите.
Мы рассчитываем, что РОС позволит в какой-то части имитировать условия межпланетных полетов и станет своеобразной "лабораторией" для отработки новых технологических элементов перспективных систем
Ранее Орлов заявил, что генные технологии, в частности стволовые клетки, могут оказаться перспективными в вопросах радиационной защиты будущих космонавтов.