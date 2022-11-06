Наука и технологии
12:09, 06 ноября 2022
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На борту российской орбитальной станции будут готовиться к межпланетным перелетам

Когда уже начнется продажа билетов на Марс?

Биомедицинские исследования на борту перспективной Российской орбитальной станции (РОС) будут сосредоточены на межпланетных полетах, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук Олега Орлова.

На борту российской орбитальной станции будут готовиться к межпланетным перелетам

Научная программа медико-биологических исследований на борту РОС, видимо, будет также с определенным акцентом на межпланетный аспект”, - заявил Орлов в интервью журналу "Русский космос".

Но это потребует постоянного присутствия экипажа на орбите.

Мы рассчитываем, что РОС позволит в какой-то части имитировать условия межпланетных полетов и станет своеобразной "лабораторией" для отработки новых технологических элементов перспективных систем

Олег Орлов
Директор Института медико-биологических проблем РАН

Ранее Орлов заявил, что генные технологии, в частности стволовые клетки, могут оказаться перспективными в вопросах радиационной защиты будущих космонавтов.

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