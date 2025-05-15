На фоне экспансии Starlink в Саудовскую Аравию Arabsat договорилась с канадцами

Опубликовано 15 мая 2025, 16:551 мин.
На фоне экспансии Starlink в Саудовскую Аравию Arabsat договорилась с канадцамиС Telesat
Саудовский спутниковый оператор Arabsat подписал соглашение с канадской Telesat о предоставлении многогигабитной ёмкости сети низкоорбитальных спутников Lightspeed. Сделка последовала за заявлением Илона Маска о получении Starlink разрешения на предоставление услуг в морском и авиационном секторах Саудовской Аравии, сообщает SpaceNews.
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Telesat Lightspeed — это сеть из 198 спутников на низкой околоземной орбите (LEO), которая обеспечит высокоскоростной интернет для бизнеса и госструктур. В отличие от геостационарных спутников (GEO), находящихся на высоте 36 000 км, LEO-спутники расположены ближе к Земле, что снижает задержки сигнала. Соглашение с Arabsat, которое планируют финализировать к декабрю, расширяет их сотрудничество, начатое в 2023 году.
Starlink, с более чем 7000 спутников, активно захватывает рынок, тогда как Lightspeed и OneWeb от Eutelsat фокусируются на корпоративных клиентах. Arabsat планирует интегрировать LEO и GEO-услуги, чтобы предложить «гибкие» решения.