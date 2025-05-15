На фоне экспансии Starlink в Саудовскую Аравию Arabsat договорилась с канадцами

Telesat Lightspeed — это сеть из 198 спутников на низкой околоземной орбите (LEO), которая обеспечит высокоскоростной интернет для бизнеса и госструктур. В отличие от геостационарных спутников (GEO), находящихся на высоте 36 000 км, LEO-спутники расположены ближе к Земле, что снижает задержки сигнала. Соглашение с Arabsat, которое планируют финализировать к декабрю, расширяет их сотрудничество, начатое в 2023 году.

Starlink, с более чем 7000 спутников, активно захватывает рынок, тогда как Lightspeed и OneWeb от Eutelsat фокусируются на корпоративных клиентах. Arabsat планирует интегрировать LEO и GEO-услуги, чтобы предложить «гибкие» решения.