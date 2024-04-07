На матчи по бейсболу в США начнут впускать по скану лица

Система, получившая название Go-Ahead Entry, работает через приложение MLB Ballpark. Болельщики делают селфи в приложении, которое привязывается к их билетам. Затем это селфи используется для проверки личности и предоставления доступа. MLB подчеркивает, что система не хранит изображения лиц и не является системой распознавания лиц в традиционном смысле. «Это не сканирование толпы», — говорит представитель лиги. «Это аутентификация по лицу… используемая только для подтверждения вашей личности при входе».

Несмотря на то что Go-Ahead Entry обеспечивает более быстрый вход, она вызывает опасения по поводу конфиденциальности. Критики указывают на возможность злоупотребления технологией распознавания лиц и на скользкую дорожку, которую она создает. Однако MLB утверждает, что болельщики по-прежнему могут использовать для входа традиционные бумажные или цифровые билеты.