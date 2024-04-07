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Наука и технологии
Опубликовано 07 апреля 2024, 16:30
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На матчи по бейсболу в США начнут впускать по скану лица

Аутентификацию по лицу обязательной (пока что) не делают
Болельщики команд «Сан-Франциско Джайантс», «Вашингтон Нэшнлс», «Хьюстон Астрос» и «Филадельфия Филлис» могут попасть на бейсбольный стадион чуть быстрее (и чуть более спорно). Эти четыре команды запускают новую систему «аутентификации по лицу», призванную «ускорить вход и сократить время ожидания».
На матчи по бейсболу в США начнут впускать по скану лица
© Ferra

Система, получившая название Go-Ahead Entry, работает через приложение MLB Ballpark. Болельщики делают селфи в приложении, которое привязывается к их билетам. Затем это селфи используется для проверки личности и предоставления доступа. MLB подчеркивает, что система не хранит изображения лиц и не является системой распознавания лиц в традиционном смысле. «Это не сканирование толпы», — говорит представитель лиги. «Это аутентификация по лицу… используемая только для подтверждения вашей личности при входе».

Несмотря на то что Go-Ahead Entry обеспечивает более быстрый вход, она вызывает опасения по поводу конфиденциальности. Критики указывают на возможность злоупотребления технологией распознавания лиц и на скользкую дорожку, которую она создает. Однако MLB утверждает, что болельщики по-прежнему могут использовать для входа традиционные бумажные или цифровые билеты.

Источник:SFGate
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игра
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#распознавание лица
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#критика