На очереди 5G: на обычный смартфон из космоса передали 4G LTE

14:16, 22 июня 2023
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На очереди 5G: на обычный смартфон из космоса передали 4G LTEПрогресс на месте не стоит
Компания AST SpaceMobile, специализирующаяся на космических технологиях, достигла значительной вехи, успешно передав из космоса сигнал 4G LTE, который могут принимать обычные смартфоны.
Прорыв открывает путь для будущих попыток установить еще и связь 5G с помощью спутника BlueWalker 3. Во время тестирования на Гавайях, используя спектр AT&T и технологию Nokia RAN, сигнал, переданный с низкоорбитального спутника AST, достиг скорости до 10,3 Мбит/с, достаточной для таких видов деятельности, как просмотр онлайн-трансляций.
Это достижение следует за предыдущим, апрельским, когда успешно передали аудиозвонок между Samsung Galaxy S22 в Техасе и iPhone в Японии с помощью спутниковой связи.