На очереди 5G: на обычный смартфон из космоса передали 4G LTE

Прорыв открывает путь для будущих попыток установить еще и связь 5G с помощью спутника BlueWalker 3. Во время тестирования на Гавайях, используя спектр AT&T и технологию Nokia RAN, сигнал, переданный с низкоорбитального спутника AST, достиг скорости до 10,3 Мбит/с, достаточной для таких видов деятельности, как просмотр онлайн-трансляций.

Это достижение следует за предыдущим, апрельским, когда успешно передали аудиозвонок между Samsung Galaxy S22 в Техасе и iPhone в Японии с помощью спутниковой связи.