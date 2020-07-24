На спортивных матчах начнут показывать виртуальных зрителей вместо настоящих

Сообщается, что виртуальные зрители будут «одеты» в одежду цвета играющих команд. Наряд будет зависеть и от настоящей погоды. Также в трансляции планируется добавить шум трибун для реалистичности.

Ещё виртуальные фанаты будут проявлять эмоции, опираясь на то, что происходит в игре. Цифровые зрители смогут запускать «волну» на стадионе во время перерывов

На телеканале Fox Sports считают, что виртуальные фанаты будут более привычны телезрителям. Смотреть на пустые трибуны может оказаться более странным опытом. Телевизионщики почти сразу после начала пандемии решили проводить трансляции с виртуальными зрителями.