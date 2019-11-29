На старом фотоаппарате запустили игру DOOM

Камера на момент выхода была очень дорогой — $999. Всё потому, что позиционировалась она, как «замена компьютеру» для редактирования фото. У камеры есть своя операционная система, процессор PowerPC 66 МГц, 8 МБ оперативной памяти, двухдюймовый цветной экран, звуковой чип и даже небольшой контроллер.

Для запуска блогер использовал специальный порт DOOMD (Doom for Digital). И смог поиграть! Парень управлял персонажем, стрелял из оружия и менял его. Также камеру можно подключить к телевизору с помощью «тюльпанов» и играть на большом экране.