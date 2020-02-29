На видео попал взрыв прототипа космического корабля Илона Маска

Запуск был намечен на 28 февраля, 22:00 по местному времени. Сообщается, что ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В итоге прототип лопнул в нижней части. Оставшаяся его часть взлетела не небольшую высоту и затем упала.

Напомним, космический корабль Starship будет многоразовым, а его цель — межпланетные полёты. SpaceX намерена в будущем использовать этот аппарат для отправки людей на Луну и Марс. Корабль будет выполнять роль второй ступени сверхтяжёлой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket).