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На видео попал взрыв прототипа космического корабля Илона Маска

Starship
Вчера в Техасе должен был состояться запуск Starship SN1 от компании SpaceX. Однако на видео попал только взрыв прототипа космического корабля Илона Маска (Elon Musk).

Момент аварии можно посмотреть на этом ролике:

Запуск был намечен на 28 февраля, 22:00 по местному времени. Сообщается, что ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В итоге прототип лопнул в нижней части. Оставшаяся его часть взлетела не небольшую высоту и затем упала.

Напомним, космический корабль Starship будет многоразовым, а его цель — межпланетные полёты. SpaceX намерена в будущем использовать этот аппарат для отправки людей на Луну и Марс. Корабль будет выполнять роль второй ступени сверхтяжёлой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket).