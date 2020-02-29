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На видео попал взрыв прототипа космического корабля Илона Маска
Starship
Вчера в Техасе должен был состояться запуск Starship SN1 от компании SpaceX. Однако на видео попал только взрыв прототипа космического корабля Илона Маска (Elon Musk).
Момент аварии можно посмотреть на этом ролике:
RIP Starship SN1 @SpacePadreIsle https://t.co/q7uE0inhf8— Chris B - NSF (@NASASpaceflight) February 29, 2020
and @LabPadre clips:https://t.co/ZVovRMHcw2 pic.twitter.com/lASfiOTJNs
Запуск был намечен на 28 февраля, 22:00 по местному времени. Сообщается, что ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом. В итоге прототип лопнул в нижней части. Оставшаяся его часть взлетела не небольшую высоту и затем упала.
Напомним, космический корабль Starship будет многоразовым, а его цель — межпланетные полёты. SpaceX намерена в будущем использовать этот аппарат для отправки людей на Луну и Марс. Корабль будет выполнять роль второй ступени сверхтяжёлой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket).