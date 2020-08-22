Наука и технологии
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Над Японией пролетело неизвестное небесное тело
Скорее всего, это был фрагмент метеороида
Вчера жители Токио и других населённых пунктов района Канто увидели, как в небе пролетел неизвестный светящийся объект. Вероятнее всего, это был фрагмент метеороида. В сети опубликовали видео с моментом падения.
Объект появился в небе в 22:30 по местному времени. Пока специалисты не выяснили, что это было. Наиболее вероятная версия — кусок метеороида, то есть небесного тела, промежуточного по размеру между космической пылью и астероидом.
Подобное событие произошло 2 июля в префектуре Тиба, пишет Naked Science. СМИ писали, что впоследствии один из жителей префектуры обнаружил рядом с домом два куска камня, которые признали метеоритами. От обычных камней такие отличают признаки оплавления на поверхности.