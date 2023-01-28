Надолго ли остается иммунитет после гриппа

По его словам, иммунитет может сохраняться у людей по-разному: от полугода до полутора лет. “Это именно к той инфекции, штамму или группе штаммов, которым человек переболел”, - сказал специалист.

Он добавил, что существует и перекрестный иммунитет, но он не такой сильный. Крючков уточнил, что при переходе от одного эпидемического сезона к другому грипп имеет разные штаммы, и поэтому наличие иммунитета к одному из вариантов вируса не гарантирует, что человек в ближайшее время не заболеет другим.

Ранее стали известны опасные заболевания, к которым приводят грипп и другие вирусные инфекции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.