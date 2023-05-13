Найдены две потенциально пригодные для жизни планеты

Наблюдение за TOI-2095 выявило эффект затемнения, что говорило о наличии пролетающих мимо светила планет. Это, наряду с другими косвенными доказательствами, заставило ученых подтвердить существование этих «суперземель».

TOI-2095b, одна из недавно открытых экзопланет, находится примерно на том же расстоянии от своего светила, как Земля от Солнца. Она в 1,39 раза больше в диаметре и в 4,1 раза массивнее Земли и завершает свою орбиту вокруг красного карлика за 17,7 земных суток.

TOI-2095c, другая планета, имеет более длинную орбиту - около 28,2 земных суток. Она в 1,33 раза больше Земли и в 7,5 раз массивнее, а температура ее поверхности, по оценкам, составляет от 24 до 74 градусов Цельсия.