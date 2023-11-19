NASA мелочиться не любит: лунная миссия потребует 15 пусков крупнейшей ракеты SpaceX

Лакиша Хокинс (Lakiesha Hawkins) из NASA подчеркнула сложность задачи, указав на необходимость быстрой последовательности запусков как с базы Starbase в Техасе, так и из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Умопомрачительные сложности этой лунной программы, нацеленной на возвращение астронавтов на поверхность Луны, подчеркивают амбициозность шагов, предпринятых со времен «Аполлона». Starship компании SpaceX, несмотря на скептическое отношение к соблюдению сжатых сроков, продолжает менять представление об освоении космоса.