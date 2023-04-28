NASA назвала сроки затопления МКС

Во время слушаний в Конгрессе США Нельсон заявил, что США планируют заменить МКС коммерческими орбитальными станциями, и что в настоящее время они заключают контракты с несколькими компаниями на разработку этих станций.

Между тем, Россия объявила о продолжении работы на МКС до 2028 года.

МКС находится на орбите уже более 20 лет и является важнейшей платформой для научных исследований и международного сотрудничества в космосе. Решение о выводе МКС с орбиты знаменует конец эпохи, но также открывает новые возможности для коммерческого освоения космоса. Так, ранее Airbus представила свой вариант станции, которая могла бы заменить МКС.