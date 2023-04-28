NASA назвала сроки затопления МКС

NASA назвала сроки затопления МКСОсталось меньше 10 лет
Глава NASA Билл Нельсон объявил, что Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты и в последующем затоплена в 2030-2031 годах из-за ее «старости».
Во время слушаний в Конгрессе США Нельсон заявил, что США планируют заменить МКС коммерческими орбитальными станциями, и что в настоящее время они заключают контракты с несколькими компаниями на разработку этих станций.
Между тем, Россия объявила о продолжении работы на МКС до 2028 года.
МКС находится на орбите уже более 20 лет и является важнейшей платформой для научных исследований и международного сотрудничества в космосе. Решение о выводе МКС с орбиты знаменует конец эпохи, но также открывает новые возможности для коммерческого освоения космоса. Так, ранее Airbus представила свой вариант станции, которая могла бы заменить МКС.