NASA обвинили в «непристойном» растрачивание денег на двигательную установку SLS

Анализ был сосредоточен на контрактах с компаниями Aerojet Rocketdyne и Northrop Grumman на поставку двигателей RS-25 и твердотопливных ракетных ускорителей для ракеты SLS. В отчете говорится, что усилия по модернизации двигателей и производству ускорителей для миссий Artemis привели к увеличению затрат на 6 млрд долларов и отставанию от первоначального графика более чем на шесть лет.

В отчете критикуется выбор NASA контрактов для «устоявшихся» технологий, таких как модификация двигателей и ускорителей от предыдущих полетов космических челноков.

В докладе также подчеркивается высокая стоимость двигателя RS-25, цена которого в настоящее время составляет 100 млн долларов по сравнению с более доступными альтернативами от частных компаний, таких как Blue Origin и SpaceX.