NASA осудила российских космонавтов за фото с флагом ЛНР

Это редкий упрек NASA в адрес России, которая является основным партнером космического агентства на Международной космической станции. Несмотря на продолжающуюся напряженность между США и Россией, NASA и Роскосмос продолжают работать вместе для поддержания непрерывной работы на борту МКС, где постоянно находятся как российские космонавты, так и американские астронавты.

При этом ранее стало известно, что NASA и Роскосмос продолжают работать над предстоящей заменой экипажа МКС в сентябре этого года.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил американские вооружения с российской межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».