NASA решила, поможет ли SpaceX «многострадальным» астронавтам Starliner

Это решение будет принято в связи с тем, что NASA продолжает оценивать безопасность Starliner после того, как во время полета возникли проблемы, включая пять отказавших маневровых двигателей и ухудшившуюся утечку гелия. NASA совместно с Boeing оценивает состояние космического корабля, агентство также готовит резервный план с участием SpaceX. Если будет принято решение доставить астронавтов домой на корабле Crew Dragon, то Starliner вернется на Землю без экипажа.

Возвращение Starliner неоднократно откладывалось, что повлияло на график и привело к тому, что Boeing сообщила о дополнительных убытках в размере 125 миллионов долларов. Если Уилмор и Уильямс будут переведены в экипаж Crew-9 SpaceX, их короткая восьмидневная миссия растянется на восемь месяцев пребывания на борту МКС.