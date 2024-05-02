NASA воспользовалась конкуренцией между SpaceX и Boeing после отмены «шаттлов»

Решение выбрать двух разных подрядчиков для транспортировки астронавтов было обусловлено желанием NASA избежать зависимости от единственного подрядчика, что может привести к увеличению расходов и задержкам графика. Конкуренция между Boeing и SpaceX помогла снизить стоимость запуска и стимулировать инновации.

Космический корабль Starliner компании Boeing столкнулся с рядом неудач и задержек в процессе разработки. В 2019 году во время испытательного полета Starliner без экипажа возникли проблемы с программным обеспечением, которые не позволили ему состыковаться с МКС. В мае 2022 года космический корабль успешно завершил второй испытательный полет без экипажа, но полет с экипажем пока отложен.

В отличие от этого, Crew Dragon компании SpaceX уже начала регулярные полеты к МКС. Первая миссия Crew Dragon с астронавтами стартовала в мае 2020 года, и с тех пор компания совершила несколько успешных полетов к космической станции.

Конкуренция между Boeing и SpaceX привела к созданию более прочной и надежной системы коммерческих перевозок экипажей для NASA. Наличие двух независимых подрядчиков гарантирует, что в случае непредвиденных обстоятельств всегда есть запасной вариант.