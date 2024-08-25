NASA выбрала SpaceX для возвращения астронавтов на фоне проблем с Boeing

Несмотря на попытки диагностировать и устранить проблему, испытания NASA на Земле выявили неожиданную проблему — разбухание тефлона в проточных каналах движителей, что привело к блокировке окислителя. Производитель движителей, компания Aerojet Rocketdyne, никогда раньше не сталкивалась с этой проблемой, что заставило NASA изменить свои планы.

Корабль Crew Dragon, успешно выполнивший множество миссий, теперь доставит Уилмора и Уильямса домой в феврале 2024 года.