NASA запустила два спутника на кораблях SpaceX: какая у них цель

Запуск состоялся 16 августа с базы космических сил Ванденбург, штат Калифорния. На аппарате PTD-4 CubeSat будет испытана мощная, малогабаритная развертываемая солнечная батарея со встроенной антенной, а PTD-R станет «пионером одновременного ультрафиолетового и коротковолнового инфракрасного оптического зондирования» с помощью двух 85-миллиметровых телескопов. Оба CubeSat построены на шестиблочной (6U) космической платформе Triumph, которая является общей для всех миссий PTD.

Запуск был осуществлен компанией L2 Solutions в рамках контракта NASA Venture-class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR). Подобные контракты, отмечают эксперты, призваны снизить барьер для доступа в космос, предоставляя небольшим, но передовым спутникам, таким как PTD-4 и PTD-R, больше возможностей «внести свой вклад».