Брайен отмечает, что украинским военным не удалось заглушить или сбить ни одну из этих бомб. Бомбы УПАБ-1500Б-Э и «Гром-Э2» стали ответом на поставки бомб GLSDB производства Boeing и шведской Saab, а также JDAM-ER из США.

Брайен также подчеркивает, что американские бомбы доказали свою неэффективность и уже были перехвачены российскими военными.

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли массированные удары «умными бомбами» по местам скопления техники и бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены вдоль линии фронта, и украинские военные сообщают, что там «настоящий ад».