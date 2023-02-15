Насколько эффективны российские противодронные ружья на Украине

Источник рассказал, что это оружие способно "выключать" беспилотники на расстоянии от одного до двух километров, что в свою очередь снижает возможности противника вести разведку переднего края и корректировать огонь по российским позициям.

Благодаря электромагнитному излучению ружья подавляют радиосигналы и мешают работе навигационных систем, используемых для управления дронами. В результате потери связи беспилотник переходит в режим посадки.

При этом ранее руководитель НИИВК Виталий Долгов рассказал об отечественном беспилотнике, который в свою очередь не боится противодронных ружей.