Насколько эффективны российские противодронные ружья на Украине

Насколько эффективны российские противодронные ружья на УкраинеИ какие были испытаны
Российские противодроновые ружья, по сообщениям источника РИА Новостей, показали особую эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В боевых условиях были испытаны такие радиоэлектронные ружья, как “Пищаль-ПРО”, разработанное “Росэлектроникой” и REX, созданные концерном “Калашников”.
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Источник рассказал, что это оружие способно "выключать" беспилотники на расстоянии от одного до двух километров, что в свою очередь снижает возможности противника вести разведку переднего края и корректировать огонь по российским позициям.
Благодаря электромагнитному излучению ружья подавляют радиосигналы и мешают работе навигационных систем, используемых для управления дронами. В результате потери связи беспилотник переходит в режим посадки.
При этом ранее руководитель НИИВК Виталий Долгов рассказал об отечественном беспилотнике, который в свою очередь не боится противодронных ружей.