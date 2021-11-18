Насколько игровой мир похож на реальную войну

Насколько игровой мир похож на реальную войнуСравнили на «Хабре»
Автор обозначил ключевые отличия реальной войны от игр про неё. Да, многие говорят, что ничего общего между боем в жизни и боем в виртуальном мире нет. Однако конкретные различия называет мало кто, а если и говорят о них, то вспоминают об оружии, военной тактике. Но есть ещё ряд важных моментов, помимо двух уже названных.
- Готовность к бою в любой момент и возможность предсказания его начала. Так бывает в любой игре: необходимо просто её запустить и подождать какое-то время. В реальных же условиях, особенно если война длится уже долго, такое невозможно. Никогда нельзя сказать, как пройдёт операция и когда наступит решающая минута. К тому же человеку в принципе тяжело находиться постоянно в полной боевой готовности: как физически, так и психологически. Поэтому не так уж редко бывает, что солдаты теряют бдительность. А ещё нужно добавить к этому сильную физическую усталость, голод, холод, чего нет в игре.
- Необходимость готовить заранее многие вещи. Это относится к реальной войне. То есть для того чтобы просто вовремя открыть огонь из автопушки, нужно чтобы в нужный момент на ней были люди, чтобы сама пушка была готова к бою и чтобы военным не забыли отдать приказ. Конечно же, в игре с этим гораздо проще.
- Необходимость прохождения обучения военными. Кроме того, боевые столкновения случаются во время войны не так часто, как в играх. Хотя, с другой стороны, именно поэтому игрок может больше знать о тактике ведения боя, о том, что во время нападения происходит и чего стоит ожидать от противника. В реальной жизни большую часть занимает не сам бой, а подготовка к нему, различные марши, обслуживание техники и т.п.
Стоит ещё отметить и тот факт, что во время ведения игры сам геймер бессмертен - умереть может лишь персонаж. Это позволяет человеку до бесконечности проходить игру, переходить от одного боя к другому. А вот на войне всё сложнее: можно в любой момент погибнуть, в том числе по случайности. И не всегда избежать этого помогает опыт.
Да и в принципе такого уровня подготовки, как в играх, достичь удаётся мало кому. Как минимум это связано с тем, что игрок может одни и те же действия повторить в бою 25 раз за один вечер, а в реальности человек чисто физически не сможет это выполнить.