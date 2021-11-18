Насколько игровой мир похож на реальную войну

Необходимость прохождения обучения военными. Кроме того, боевые столкновения случаются во время войны не так часто, как в играх. Хотя, с другой стороны, именно поэтому игрок может больше знать о тактике ведения боя, о том, что во время нападения происходит и чего стоит ожидать от противника. В реальной жизни большую часть занимает не сам бой, а подготовка к нему, различные марши, обслуживание техники и т.п.

Стоит ещё отметить и тот факт, что во время ведения игры сам геймер бессмертен - умереть может лишь персонаж. Это позволяет человеку до бесконечности проходить игру, переходить от одного боя к другому. А вот на войне всё сложнее: можно в любой момент погибнуть, в том числе по случайности. И не всегда избежать этого помогает опыт.

Да и в принципе такого уровня подготовки, как в играх, достичь удаётся мало кому. Как минимум это связано с тем, что игрок может одни и те же действия повторить в бою 25 раз за один вечер, а в реальности человек чисто физически не сможет это выполнить.