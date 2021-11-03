Научно доказано, что в коллектив чаще берут приятных в общении людей, а не профессионалов

Научно доказано, что в коллектив чаще берут приятных в общении людей, а не профессионаловПри этом важно, чтобы рядом с этими людьми другим было комфортно
Учёные из Бингемтонского университета штата Нью-Йорк (США) провели исследование, в рамках которого изучили качества, которыми должен обладать человек, чтобы быть успешно принятым в коллектив. Оказалось, что в этом случае надёжность и умение вызывать доверие у людей важнее, чем компетентность. Если же говорить в целом, то самыми востребованными членами команды являются те, кто сочетает в себе способность располагать к себе собеседника и профессиональные знания и навыки. Результаты этого исследования были опубликованы в научном издании Journal of Management.
Для проведения эксперимента исследователи обратились к группе студентов программы магистратуры. В начале семестра они рандомно были распределены по командам для работы над проектами и заданиями. Затем ближе к концу их попросили создать собственные команды и объяснить, почему они взяли в неё того или иного человека из группы.
Оказалось, что те, кто показывал свою компетентность в вызывающей форме и надёжность в форме поддержки, были наиболее востребованными. В то же время участники, которые в обществе демонстрировали лишь готовность поддержать, были более востребованы, чем те, кто показывал компетентность в вызывающей форме.
Другими словами, если люди чувствуют, что вы заслуживаете доверия, то они с большей вероятностью захотят сотрудничать с вами. Даже в том случае, если вы не самый компетентный работник.