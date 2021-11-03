Научно доказано, что в коллектив чаще берут приятных в общении людей, а не профессионалов

Учёные из Бингемтонского университета штата Нью-Йорк (США) провели исследование, в рамках которого изучили качества, которыми должен обладать человек, чтобы быть успешно принятым в коллектив. Оказалось, что в этом случае надёжность и умение вызывать доверие у людей важнее, чем компетентность. Если же говорить в целом, то самыми востребованными членами команды являются те, кто сочетает в себе способность располагать к себе собеседника и профессиональные знания и навыки. Результаты этого исследования были опубликованы в научном издании Journal of Management.

Для проведения эксперимента исследователи обратились к группе студентов программы магистратуры. В начале семестра они рандомно были распределены по командам для работы над проектами и заданиями. Затем ближе к концу их попросили создать собственные команды и объяснить, почему они взяли в неё того или иного человека из группы.