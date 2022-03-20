Назальную вакцину против COVID-19 проверили в экспериментах

“Да, в экспериментальных опытах ее проверяют против омикрона, она работает”, — заявил глава НИЦ, комментируя проходящие тесты нового вида вакцины.

Ранее Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту прививок назальной вакциной против COVID-19, которая оказалась ожидаемой – он рассказал, что если вакцинироваться ей каждые полгода, то этого вполне хватит, чтобы поддерживать нужный уровень антител.

Помимо этого, 18 марта НИЦ им. Гамалеи уже подал документы на регистрацию назальной вакцины от ковида, так что ждать ее появления на российском рынке осталось недолго.