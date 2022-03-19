Как часто стоит ревакцинироваться назальной вакциной от COVID-19

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Как часто стоит ревакцинироваться назальной вакциной от COVID-19Каждые полгода
Назальная вакцина от коронавируса небольшими, но уверенными шагами идет к выходу на российский рынок. На днях глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал рекомендуемую частоту прививок назальной вакциной против COVID-19.
Мы уже слышали от Гинцбурга информацию о безопасности этой вакцины, которая абсолютная, потому что в ней нет живого вируса, как и о том, “затмит” ли она своим существованием обычную внутримышечную инъекцию препарата.
Теперь же ученый дал ответ на вопрос о частоте ревакцинаций назальным вариантом вакцины “Спутник V”. По его словам, она должна происходить каждые полгода.
Напомним, что недавно Центр им. Гамалеи обратился в Минздрав России за регистрацией назальной вакцины от коронавируса «Спутник V».
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Источник:Лента.ру
Автор:Максим МногословныйТеги:
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