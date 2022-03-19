Как часто стоит ревакцинироваться назальной вакциной от COVID-19

Мы уже слышали от Гинцбурга информацию о безопасности этой вакцины, которая абсолютная, потому что в ней нет живого вируса, как и о том, “затмит” ли она своим существованием обычную внутримышечную инъекцию препарата.

Теперь же ученый дал ответ на вопрос о частоте ревакцинаций назальным вариантом вакцины “Спутник V”. По его словам, она должна происходить каждые полгода.

Напомним, что недавно Центр им. Гамалеи обратился в Минздрав России за регистрацией назальной вакцины от коронавируса «Спутник V».

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