Названа предельная безопасная доза молочных продуктов в день

Оптимальным количеством для взрослого человека Минздрав считает 200 граммов в сутки. Если же съесть 400 граммов и больше, то положительные эффекты употребления «молочки» исчезают. По словам заведующей отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ Минздрава, молочные продукты — это, прежде всего, питание для младенцев.

Что касается взрослых, то регулярное употребление молочных продуктов в умеренных количествах снижает риск смертности. Главное, не переборщить. Также представительница Минздрава заметила, что йогурт, кефир, творог и сыр полезнее, чем молоко в чистом виде. А пожилым людям молоко вообще не рекомендуется пить.