Названо число подобных Земле планет в нашей галактике

Группа астрономов из канадского Университета Британской Колумбии (UBC) проанализировала данные, полученные с помощью космического телескопа Kepler. Они заявили, что в Млечном Пути может насчитываться около шести миллиардов похожих на Землю планет.

Дело в том, что в нашей галактике насчитывается до 400 млрд звёзд, и 7% из них относятся к тому же типу, что Солнце. По модели учёных выходит, что около 6 млрд таких объектов могут иметь на орбите планету типа Земли.

Что интересно, землеподобные планеты довольно сложно обнаружить: они малы и расположены далеко от своих звёзд.