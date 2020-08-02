Названы даты сближения Луны с тремя планетами на небе

Как рассказал сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев, в ночь на 2 и 3 августа в южной части неба можно увидеть невооружённым глазом сближение Луны с Юпитером и Сатурном. Утром 9 августа Луна в своём движении по небесной сфере окажется рядом с Марсом. Надо учитывать прогноз погоды: если будет облачно, то наблюдения проводить бессмысленно.

Также на неделе с 3 по 9 августа видны следующие планеты Солнечной системы: Меркурий на фоне утренней зари, Венера утром, Марс, Уран и Нептун ночью и утром, Юпитер и Сатурн — всю ночь.