Названы причины, по которым морякам на подводных лодках нельзя заниматься спортом

Названы причины, по которым морякам на подводных лодках нельзя заниматься спортомХотя физическая подготовка у них должна быть хорошей
Когда подводники-находятся в плавании, они не могут заниматься спортом. И есть несколько объяснений, почему существует такой запрет.
Количество воздуха для дыхания. И это главная причина, по которой на борту подводной лодки нельзя заниматься спортом. После погружения моряки дышат уже искусственным воздухом, которого ограниченное количество и в котором много углекислого газа. Поэтому и дышать в принципе на подлодке тяжелее, чем на суше. Само же плавание может продлиться несколько недель или месяцев.
Правила безопасности. Во время плавания выполняются специальные процедуры, которые обеспечивают безопасность нахождения на корабле. Если человек отвлечётся на спорт, то может опоздать на какие-либо важные процедуры.
Небольшое пространство. При выполнении физических упражнений на подлодке можно случайно повредить оборудование, задеть других людей.
Техническое оборудование. Его можно легко повредить, так как на подводных лодках нет помещений для спортивных тренировок.