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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 04:30
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Названы причины, по которым морякам на подводных лодках нельзя заниматься спортом

Хотя физическая подготовка у них должна быть хорошей
Для того чтобы эффективно выполнять работу, морякам-подводникам нужно много тренироваться. Только вот в море им это делать запрещается.
Названы причины, по которым морякам на подводных лодках нельзя заниматься спортом
© Image by DC Studio on Freepik

Когда подводники-находятся в плавании, они не могут заниматься спортом. И есть несколько объяснений, почему существует такой запрет.

Количество воздуха для дыхания. И это главная причина, по которой на борту подводной лодки нельзя заниматься спортом. После погружения моряки дышат уже искусственным воздухом, которого ограниченное количество и в котором много углекислого газа. Поэтому и дышать в принципе на подлодке тяжелее, чем на суше. Само же плавание может продлиться несколько недель или месяцев.

Правила безопасности. Во время плавания выполняются специальные процедуры, которые обеспечивают безопасность нахождения на корабле. Если человек отвлечётся на спорт, то может опоздать на какие-либо важные процедуры.

Названы причины, по которым морякам на подводных лодках нельзя заниматься спортом
© Photo by Ries Bosch on Unsplash

Небольшое пространство. При выполнении физических упражнений на подлодке можно случайно повредить оборудование, задеть других людей.

Техническое оборудование. Его можно легко повредить, так как на подводных лодках нет помещений для спортивных тренировок.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#Подводная лодка
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#технологии
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#спорт