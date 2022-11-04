Не только утром: занятия спортом днём или вечером снизили риск развития диабета

Учёные из Нидерландов заявили, что регулярные физические упражнения в конце дня улучшают контроль уровня глюкозы в крови у пожилых людей. Оказалось, что если вы неспособны вставать рано утром на пробежку, физическая активность днём ​​или вечером тоже полезна.

Ведущий автор исследования пояснил, что физическая активность от умеренной до высокой привела к снижению резистентности к инсулину на четверть (25%). Участники в возрасте от 45 до 65 лет были разделены на три группы: те, кто тренировался в основном утром (06:00–12:00), днём ​​(12:00–18:00) или вечером ( 18:00-24:00). В последних двух группах и наблюдалось снижение.