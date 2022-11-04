Не только утром: занятия спортом днём или вечером снизили риск развития диабета

Не только утром: занятия спортом днём или вечером снизили риск развития диабетаНеобязательно заставлять себя вставать по утрам
Согласно новому исследованию, «совы», которые любят прогуливаться, кататься на велосипеде или бегать трусцой в конце дня, менее склонны к диабету.
Учёные из Нидерландов заявили, что регулярные физические упражнения в конце дня улучшают контроль уровня глюкозы в крови у пожилых людей. Оказалось, что если вы неспособны вставать рано утром на пробежку, физическая активность днём или вечером тоже полезна.
Ведущий автор исследования пояснил, что физическая активность от умеренной до высокой привела к снижению резистентности к инсулину на четверть (25%). Участники в возрасте от 45 до 65 лет были разделены на три группы: те, кто тренировался в основном утром (06:00–12:00), днём (12:00–18:00) или вечером ( 18:00-24:00). В последних двух группах и наблюдалось снижение.