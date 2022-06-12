Не все потеряно: Россия и Европа вновь обсуждают совместную миссию ExoMars

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Не все потеряно: Россия и Европа вновь обсуждают совместную миссию ExoMarsРогозин: “Миссия может быть реализована”
Между Роскосмосом и Европейским космическим агентством (ЕКА) возобновился диалог. Как сообщает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, обсуждения касаются совместной марсианской миссии ExoMars.
Как объяснил Рогозин, ресурса приборов и посадочной платформы «Казачок» для марсианской миссии хватит, чтобы запустить аппарат в 2024 году.
Коллеги из ЕКА обещали обратиться к патронам в лице стран-участников ЕКА. Если те пойдут навстречу и скажут, что согласны, тогда миссия может быть реализована
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Роскосмос ожидает получить ответ в 20-х числах июня, однако, по словам Рогозина, вероятность положительного решения составляет 7-8 процентов.
Ранее пресс-служба Роскосмоса сообщила, что ведомство по-новому начало подходить к производству оборудования для спутников. Новый метод позволяет ускорить производство в полтора раза.