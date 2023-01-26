Недалеко от Земли скоро пролетит астероид: стоит ли переживать?

Ширина 2023 BU составляет от от 3,5 до 8,5 метров (этого достаточно, чтобы он смог сгореть в атмосфере планеты). Однако вместо этого астероид пройдет на расстоянии около 3600 километров от Земли 26 января, в 16:32 по тихоокеанскому времени (27 января в 01:32 по Москве).

2023 BU будет к Земле ближе, чем некоторые искусственные спутники, вращающиеся вокруг нашей планеты. Земная гравитация изменит траекторию движения астероида с круговой на более вытянутую.

Астероид, кстати, был открыт Геннадием Борисовым в обсерватории МАРГО в Крыму, 21 января (он же открыл первую межзвёздную комету 2I/Borisov). С тех пор обсерватории по всей планете также обнаружили 2023 BU, что привело к созданию надежных моделей траектории астероида и его потенциальной опасности.