Недалеко от Земли скоро пролетит астероид: стоит ли переживать?И когда это произойдет
На пути к Земле находится астероид, получивший название 2023 BU, размером с грузовик. Можете не переживать, по прогнозам астрономов, он не столкнется с нашей планетой. Однако, по словам ученых NASA, это будет "одно из самых близких приближений известного околоземного объекта за всю историю наблюдений".
Фото: NASA
Ширина 2023 BU составляет от от 3,5 до 8,5 метров (этого достаточно, чтобы он смог сгореть в атмосфере планеты). Однако вместо этого астероид пройдет на расстоянии около 3600 километров от Земли 26 января, в 16:32 по тихоокеанскому времени (27 января в 01:32 по Москве).
2023 BU будет к Земле ближе, чем некоторые искусственные спутники, вращающиеся вокруг нашей планеты. Земная гравитация изменит траекторию движения астероида с круговой на более вытянутую.
Астероид, кстати, был открыт Геннадием Борисовым в обсерватории МАРГО в Крыму, 21 января (он же открыл первую межзвёздную комету 2I/Borisov). С тех пор обсерватории по всей планете также обнаружили 2023 BU, что привело к созданию надежных моделей траектории астероида и его потенциальной опасности.