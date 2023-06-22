Недавно обнаруженная экзопланета расскажет о границах пригодности для жизни

Исследование показало, что LP 890-9c может быть совершенно разной в зависимости от того, сохранила ли она теплые океаны, обладает ли атмосферой или полностью потеряла воду, что и предстоит узнать.

Изучая эту планету, ученые надеются получить представление о развитии условий на каменистых планетах по мере усиления звездного света и пролить свет на будущее Земли.

LP 890-9c, которая примерно на 40% больше Земли, вращается вокруг красного карлика на расстоянии 100 световых лет от нас.

Дальнейшее изучение этой интригующей экзопланеты может открыть ценные сведения о пригодности для обитания и эволюции планет.