Недавно обнаруженная экзопланета расскажет о границах пригодности для жизни

Недавно обнаруженная экзопланета расскажет о границах пригодности для жизниНо находится она далековато
Ученые обнаружили экзопланету, которая может стать ключом к пониманию условий, необходимых для существования воды и жизни вблизи звезд. Эта экзопланета, известная как LP 890-9c или SPECULOOS-2c, дает важнейшее представление о внутреннем крае обитаемой зоны звезды и о путях, которые ранее прошли Земля и Венера.
Исследование показало, что LP 890-9c может быть совершенно разной в зависимости от того, сохранила ли она теплые океаны, обладает ли атмосферой или полностью потеряла воду, что и предстоит узнать.
Изучая эту планету, ученые надеются получить представление о развитии условий на каменистых планетах по мере усиления звездного света и пролить свет на будущее Земли.
LP 890-9c, которая примерно на 40% больше Земли, вращается вокруг красного карлика на расстоянии 100 световых лет от нас.
Дальнейшее изучение этой интригующей экзопланеты может открыть ценные сведения о пригодности для обитания и эволюции планет.