Недавно открытая планета не должна существовать. Но она есть

Для красных карликов довольно типично наличие планет, поскольку эти звездные тела всего в два раза горячее Солнца и имеют очень низкую светимость, но при этом известны чрезвычайно долгим сроком жизни.

Однако есть парочка нюансов:

Во-первых , считается, что красные карлики не могут содержать газовые планеты-гиганты, но TOI-5205b именно таков.

Во-вторых, считается, что солнцеподобные звезды “принимают” у себя планеты значительно меньше себя. TOI-5205 всего лишь в четыре раза меньше Юпитера, однако ей каким-то образом удалось сформировать планету размером с Юпитер.

"Исходя из нашего номинального текущего понимания формирования планет, TOI-5205b не должна существовать", – сообщает Шубхам Канодия, соавтор исследования.

Что же могло произойти, чтобы создать такую странную пару космических тел? Ответ прост - ученые пока не знают. У Канодии и других исследователей есть некоторые зацепки, но в конечном итоге они говорят, что для разгадки этой тайны им потребуется более детальное наблюдение.