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Недостаток мышц оказался фактором риска старческого слабоумия

К счастью, этим можно управлять
Новое исследование показало связь между низкой мышечной массой и снижением когнитивных функций у пожилых людей.
Недостаток мышц оказался фактором риска старческого слабоумия

Учёные считают, что регулирование мышечной массы можно использовать для снижения риска развития заболевания. «В этом исследовании мы впервые показываем, что наличие низкой мышечной массы в значительной степени связано с более быстрым снижением когнитивных функций и что эта связь не зависит, среди прочих факторов, от мышечной силы и уровня физической активности», — отметили исследователи.

Они добавили, что упражнения, особенно упражнения с отягощениями, и хорошее питание с достаточным содержанием белка могут помочь сохранить мышечную массу на долгие годы.

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