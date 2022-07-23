Недостаток мышц оказался фактором риска старческого слабоумия

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Недостаток мышц оказался фактором риска старческого слабоумияК счастью, этим можно управлять
Новое исследование показало связь между низкой мышечной массой и снижением когнитивных функций у пожилых людей.
Учёные считают, что регулирование мышечной массы можно использовать для снижения риска развития заболевания. «В этом исследовании мы впервые показываем, что наличие низкой мышечной массы в значительной степени связано с более быстрым снижением когнитивных функций и что эта связь не зависит, среди прочих факторов, от мышечной силы и уровня физической активности», — отметили исследователи.
Они добавили, что упражнения, особенно упражнения с отягощениями, и хорошее питание с достаточным содержанием белка могут помочь сохранить мышечную массу на долгие годы.