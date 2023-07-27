Нейросеть для генерации изображений получила большое обновление: на что Stable Diffusion способна

Примечательно, что Stable Diffusion XL 1.0 отлично справляется с генерацией текста, легко обрабатывая сложные логотипы, каллиграфию и шрифты. Более того, программа поддерживает функции inpainting, outpainting и image-to-image.

Однако с большой силой приходит и большая ответственность. Открытая версия Stable Diffusion XL 1.0, содержащая огромное количество обучающих данных из Интернета, вызывает опасения по поводу возможного нецелевого использования, в том числе для создания дипфейков. Компания Stability AI признает эти проблемы и предпринимает меры по снижению вредоносного контента, включая меры безопасности и отфильтровывая небезопасные запросы.

Компания сталкивается с юридическими проблемами со стороны художников, которые протестуют против использования их работ в качестве обучающих данных. К проблемам также относится конкуренция и финансовые трудности, однако Stability AI продолжает стремиться к инновациям и сотрудничеству, объявив о сотрудничестве с облачной платформой Bedrock компании Amazon.