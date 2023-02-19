Нейросети в тренде? IT-гигант Tencent бросила идею с развитием виртуальной реальности

У компании были амбициозные планы по созданию программного и аппаратного обеспечения виртуальной реальности. Компания даже успела разработать концепцию нового игрового контроллера, похожего на кольцо. Однако, как сообщили источники, трудности с достижением быстрой прибыльности и большие инвестиции, необходимые для производства конкурентоспособного продукта, были одними из факторов, которые заставили отказаться от развития метавселенной.

Ранее Tencent Holdings, Baidu, NetEase и другие китайские IT-гиганты обнародовали планы по тестированию и запуску собственных нейросетей, подобных нашумевшей ChatGPT, в ближайшем будущем.